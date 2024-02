Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten

Schlussendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich beendete der SDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 13 827,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 112,204 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,587 Prozent fester bei 13 917,34 Punkten in den Handel, nach 13 836,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 809,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 931,03 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,683 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 13 484,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 268,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 520,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,047 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,00 Prozent auf 72,70 EUR), Hypoport SE (+ 4,49 Prozent auf 195,40 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,27 Prozent auf 7,58 EUR), STRATEC SE (+ 3,26 Prozent auf 44,40 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 3,08 Prozent auf 36,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen pbb (-11,31 Prozent auf 3,87 EUR), CompuGroup Medical SE (-7,12 Prozent auf 31,32 EUR), Varta (-5,49 Prozent auf 16,18 EUR), SCHOTT Pharma (-3,66 Prozent auf 36,80 EUR) und METRO (St) (-3,49 Prozent auf 4,98 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 990 245 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 11,420 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at