Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Verlustzone

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,25 Prozent schwächer bei 3 302,98 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 509,096 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,021 Prozent fester bei 3 312,13 Punkten in den Handel, nach 3 311,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 312,81 Punkte, das Tagestief hingegen 3 295,52 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,50 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 21.05.2024, den Wert von 3 433,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.03.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 420,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 150,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,650 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,71 Prozent auf 8,67 EUR), CANCOM SE (+ 1,52 Prozent auf 32,08 EUR), ATOSS Software (+ 1,30 Prozent auf 233,00 EUR), HENSOLDT (+ 0,81 Prozent auf 34,96 EUR) und Nagarro SE (+ 0,77 Prozent auf 78,80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-2,06 Prozent auf 18,74 EUR), Infineon (-1,26 Prozent auf 34,55 EUR), United Internet (-0,70 Prozent auf 19,96 EUR), Eckert Ziegler (-0,66 Prozent auf 45,20 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,63 Prozent auf 62,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 256 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

