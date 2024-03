Schwacher Handel in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich

Am Abend agierten die Anleger in London vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 am Montag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 7 722,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 727,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 727,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 750,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 714,90 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 7 711,71 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2023, einen Stand von 7 614,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, lag der FTSE 100 bei 7 335,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,013 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Beazley (+ 2,97 Prozent auf 6,77 GBP), BAT (+ 2,50 Prozent auf 23,99 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,98 Prozent auf 45,75 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,95 Prozent auf 18,83 GBP) und SSE (+ 1,64 Prozent auf 16,09 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Phoenix Group (-4,50 Prozent auf 4,82 GBP), Vodafone Group (-3,61 Prozent auf 0,67 GBP), BT Group (-3,59 Prozent auf 1,05 GBP), United Utilities (-3,02 Prozent auf 10,27 GBP) und Severn Trent (-2,41 Prozent auf 25,13 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 87 551 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 191,262 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at