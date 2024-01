Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,89 Prozent auf 37 257,62 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 11,133 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 37 818,05 Zählern und damit 0,599 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (37 592,98 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 251,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 37 543,18 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 37 305,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 984,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, einen Stand von 34 302,61 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,21 Prozent ein. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 37 825,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 249,24 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 1,97 Prozent auf 39,32 USD), Walt Disney (+ 1,49 Prozent auf 91,70 USD), Home Depot (+ 0,68 Prozent auf 358,13 USD), Cisco (+ 0,32 Prozent auf 50,50 USD) und Goldman Sachs (+ 0,31 Prozent auf 378,92 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Boeing (-7,95 Prozent auf 200,39 USD), Nike (-2,90 Prozent auf 102,01 USD), Chevron (-2,13 Prozent auf 144,13 USD), Apple (-1,84 Prozent auf 182,50 USD) und Honeywell (-1,47 Prozent auf 198,15 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 154 593 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,643 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

