Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,51 Prozent leichter bei 39 671,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,468 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,172 Prozent tiefer bei 39 804,40 Punkten, nach 39 872,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 559,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 890,91 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,797 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wurde der Dow Jones mit 38 239,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 069,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, stand der Dow Jones bei 33 286,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,19 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 1,49 Prozent auf 153,50 USD), Cisco (+ 1,04 Prozent auf 47,43 USD), Boeing (+ 0,81 Prozent auf 186,28 USD), Verizon (+ 0,43 Prozent auf 39,79 USD) und Microsoft (+ 0,34 Prozent auf 430,52 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Dow (-2,22 Prozent auf 57,60 USD), Amgen (-1,73 Prozent auf 309,41 USD), Goldman Sachs (-1,71 Prozent auf 462,38 USD), Home Depot (-1,65 Prozent auf 330,59 USD) und 3M (-1,60 Prozent auf 101,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11 830 876 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,911 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,64 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

