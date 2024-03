Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt zurück

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,13 Prozent schwächer bei 1 755,25 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 1 758,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 757,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 748,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 760,63 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der ATX Prime mit 1 705,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 1 709,10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der ATX Prime auf 1 534,64 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,40 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 760,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 6,60 Prozent auf 16,15 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 14,08 EUR), Verbund (+ 1,76 Prozent auf 69,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,48 Prozent auf 44,65 EUR) und Raiffeisen (+ 0,95 Prozent auf 17,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Andritz (-4,53 Prozent auf 56,90 EUR), Flughafen Wien (-1,57 Prozent auf 50,30 EUR), Lenzing (-1,12 Prozent auf 30,90 EUR), STRABAG SE (-0,93 Prozent auf 37,35 EUR) und Polytec (-0,91 Prozent auf 3,27 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 649 330 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,642 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at