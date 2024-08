Schwacher Handel in Wien: ATX schlussendlich tief in der Verlustzone

Am Freitag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 3,22 Prozent auf 3 527,16 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 118,439 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,062 Prozent auf 3 642,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 644,60 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 645,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 526,02 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 3,93 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 660,10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, stand der ATX bei 3 590,35 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 3 181,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,37 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 3,02 Prozent auf 31,38 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,09 Prozent auf 27,90 EUR), Verbund (+ 1,00 Prozent auf 75,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 28,90 EUR) und Telekom Austria (-0,23 Prozent auf 8,56 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-9,48 Prozent auf 29,04 EUR), AT S (AT&S) (-8,11 Prozent auf 17,00 EUR), Raiffeisen (-6,21 Prozent auf 16,62 EUR), DO (-5,05 Prozent auf 146,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4,92 Prozent auf 34,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 680 373 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at