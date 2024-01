Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Der LUS-DAX verliert am Freitagnachmittag an Wert.

Um 15:56 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 16 545,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 16 518,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 654,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 19.12.2023, mit 16 764,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 14 946,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 14 994,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,19 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16 964,50 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 0,87 Prozent auf 37,24 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 148,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,79 Prozent auf 23,07 EUR), EON SE (+ 0,73 Prozent auf 12,42 EUR) und Siemens Energy (+ 0,60 Prozent auf 11,79 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-1,57 Prozent auf 16,26 EUR), Continental (-1,56 Prozent auf 70,76 EUR), Covestro (-1,52 Prozent auf 47,21 EUR), Siemens Healthineers (-1,52 Prozent auf 52,00 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,42 Prozent auf 43,60 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 583 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 169,396 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

