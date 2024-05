Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 18 679,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 638,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 750,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der LUS-DAX 17 716,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 17 179,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 282,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Covestro (+ 0,57 Prozent auf 49,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,30 Prozent auf 270,80 EUR), SAP SE (+ 0,29 Prozent auf 179,90 EUR), Siemens (+ 0,23 Prozent auf 173,52 EUR) und Symrise (+ 0,15 Prozent auf 103,20 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2,16 Prozent auf 28,05 EUR), MTU Aero Engines (-2,02 Prozent auf 227,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,87 Prozent auf 28,93 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 36,84 EUR) und Fresenius SE (-1,48 Prozent auf 27,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 2 271 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

