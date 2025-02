Schwacher Handel: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Am Montag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,21 Prozent auf 21 352,08 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,256 Prozent fester bei 21 669,36 Punkten, nach 21 614,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21 341,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21 727,58 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 774,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wies der NASDAQ 100 20 776,23 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 17 937,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 1,79 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 22 222,61 Punkten. 20 538,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 2,88 Prozent auf 11,09 USD), Lululemon Athletica (+ 2,58 Prozent auf 368,22 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,41 Prozent auf 463,66 USD), Electronic Arts (+ 2,37 Prozent auf 134,05 USD) und DexCom (+ 2,22 Prozent auf 90,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Palantir (-10,53 Prozent auf 90,68 USD), Lucid (-9,15 Prozent auf 2,78 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-8,81 Prozent auf 119,77 USD), JDcom (-7,33 Prozent auf 39,31 USD) und Constellation Energy (-5,88 Prozent auf 267,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 57 628 991 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,519 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at