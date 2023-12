Schwacher Handel: SLI am Mittwochnachmittag im Minus

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 1 778,50 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 1 784,82 Punkte an der Kurstafel, nach 1 783,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 788,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 777,92 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,190 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.11.2023, einen Wert von 1 704,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 748,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, wurde der SLI auf 1 618,31 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 5,80 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 3,20 Prozent auf 2,19 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 289,30 CHF), Sika (+ 0,52 Prozent auf 271,90 CHF), UBS (+ 0,31 Prozent auf 26,28 CHF) und Geberit (+ 0,26 Prozent auf 540,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lindt (-3,07 Prozent auf 10 430,00 CHF), Lonza (-2,02 Prozent auf 343,60 CHF), Logitech (-1,06 Prozent auf 80,28 CHF), Swatch (I) (-0,78 Prozent auf 230,00 CHF) und Partners Group (-0,69 Prozent auf 1 222,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 595 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268,814 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

