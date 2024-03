Schwacher Handel: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 1 895,59 Punkte abwärts. Zuvor ging der SLI 0,129 Prozent leichter bei 1 895,72 Punkten in den Handel, nach 1 898,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 894,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 896,49 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,840 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 20.02.2024, den Wert von 1 854,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 782,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 681,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,49 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 931,53 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 4,77 Prozent auf 505,20 CHF), SGS SA (+ 1,25 Prozent auf 86,04 CHF), Geberit (+ 0,53 Prozent auf 533,20 CHF), Alcon (+ 0,29 Prozent auf 75,36 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,26 Prozent auf 42,04 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-3,54 Prozent auf 134,90 CHF), Swatch (I) (-1,64 Prozent auf 197,80 CHF), ams (-1,24 Prozent auf 0,97 CHF), UBS (-0,54 Prozent auf 27,54 CHF) und Straumann (-0,53 Prozent auf 141,95 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 531 220 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 256,356 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

