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NASDAQ-Handel im Fokus 21.04.2026 20:04:22

Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite verbucht am Dienstag Verluste.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 24 348,64 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,250 Prozent auf 24 465,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24 404,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24 236,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 537,58 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 21 647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Stand von 23 224,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 870,90 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,79 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 537,58 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Patterson-UTI Energy (+ 8,14 Prozent auf 10,57 USD), Northern Trust (+ 7,20 Prozent auf 170,44 USD), Power Integrations (+ 6,65 Prozent auf 65,94 USD), Synaptics (+ 5,83 Prozent auf 87,90 USD) und Steel Dynamics (+ 5,37 Prozent auf 220,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil 1-800-FLOWERSCOM (-9,19 Prozent auf 4,05 USD), Pegasystems (-9,13 Prozent auf 39,80 USD), Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), Americas Car-Mart (-6,66 Prozent auf 13,03 USD) und JetBlue Airways (-5,74 Prozent auf 5,42 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12 118 720 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,162 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,78 -4,06% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
America's Car-Mart Inc. 12,62 -7,61% America's Car-Mart Inc.
Elron Electronic Industries Ltd. 1,60 -8,57% Elron Electronic Industries Ltd.
JetBlue Airways Corp. 4,46 0,47% JetBlue Airways Corp.
Northern Trust Corp. 141,25 0,21% Northern Trust Corp.
NVIDIA Corp. 171,20 0,27% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 9,33 -2,12% Patterson-UTI Energy Inc.
Pegasystems Inc. 30,19 0,30% Pegasystems Inc.
Power Integrations Inc. 61,94 0,58% Power Integrations Inc.
Prosperity Bancshares Inc. 69,63 -0,21% Prosperity Bancshares Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,53 0,44% SIGA Technologies Inc.
Steel Dynamics Inc. 192,05 -0,21% Steel Dynamics Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 150,56 2,07% Strategy (ex MicroStrategy)
Synaptics Inc. 73,00 1,39% Synaptics Inc.

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