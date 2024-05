Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Abend legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag ging der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 4 524,25 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,090 Prozent auf 4 533,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 528,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 533,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 514,88 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, stand der STOXX 50 bei 4 385,26 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 4 216,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Wert von 4 040,71 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,56 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 533,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 3,60 Prozent auf 4,93 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,42 Prozent auf 69,33 EUR), HSBC (+ 1,41 Prozent auf 7,06 GBP), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 136,40 CHF) und RELX (+ 0,97 Prozent auf 34,44 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-1,46 Prozent auf 185,24 EUR), Roche (-1,40 Prozent auf 224,60 CHF), SAP SE (-1,13 Prozent auf 174,68 EUR), AstraZeneca (-0,58 Prozent auf 122,46 GBP) und Unilever (-0,58 Prozent auf 42,89 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 072 063 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 522,476 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

