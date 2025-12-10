RELX Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 4920 auf 5070 Pence angehoben und die Aktien auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Anlayst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen der Investmentbank. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. Der Fachverlag und Datenbankanbieter Relx stehe einzigartig gut da, um vom Thema Generative KI zu profitieren. Die Experten sind vor allem für dessen Bereich Science, Technology, Medicine (STM) optimistisch./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,92 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|33,94
|0,18%
