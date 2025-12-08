Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

Am Montagmittag legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,02 Prozent schwächer bei 4 814,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 4 806,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 803,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 819,26 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 707,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der STOXX 50 4 562,11 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 416,25 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 10,96 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 563,50 EUR), Roche (+ 1,70 Prozent auf 316,20 CHF), Rolls-Royce (+ 1,36 Prozent auf 10,99 GBP), UBS (+ 0,86 Prozent auf 32,85 CHF) und GSK (+ 0,75 Prozent auf 18,19 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Unilever (-5,04 Prozent auf 42,31 GBP), UniCredit (-1,08 Prozent auf 64,98 EUR), BP (-1,04 Prozent auf 4,48 GBP), SAP SE (-1,01 Prozent auf 211,10 EUR) und Diageo (-0,85 Prozent auf 16,56 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7 065 746 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 368,841 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

