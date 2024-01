Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Der Handel in Europa verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 4 097,38 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,060 Prozent auf 4 105,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 102,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 108,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 082,87 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 4 064,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 884,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 842,54 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit GSK (+ 1,76 Prozent auf 15,76 GBP), AstraZeneca (+ 1,21 Prozent auf 109,02 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,05 Prozent auf 55,74 GBP), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 35,60 EUR) und Unilever (+ 0,73 Prozent auf 38,60 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-2,66 Prozent auf 45,51 EUR), Rio Tinto (-1,99 Prozent auf 55,72 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 376,80 EUR), Glencore (-1,16 Prozent auf 4,52 GBP) und HSBC (-0,86 Prozent auf 6,35 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 713 635 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 434,061 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

