Schwacher Handel: TecDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,21 Prozent schwächer bei 3 527,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 556,453 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,214 Prozent auf 3 542,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 534,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 517,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 546,20 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,910 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 476,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der TecDAX 3 574,07 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der TecDAX bei 3 489,24 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 2,63 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3,09 Prozent auf 71,75 EUR), 1&1 (+ 1,95 Prozent auf 23,50 EUR), PNE (+ 1,45 Prozent auf 9,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,42 Prozent auf 27,12 EUR) und QIAGEN (+ 1,29 Prozent auf 38,48 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nagarro SE (-6,12 Prozent auf 74,40 EUR), Siltronic (-3,64 Prozent auf 45,56 EUR), AIXTRON SE (-3,29 Prozent auf 16,47 EUR), Infineon (-2,51 Prozent auf 35,10 EUR) und JENOPTIK (-1,82 Prozent auf 18,89 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 388 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,705 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Mit 7,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

