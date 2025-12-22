EURO STOXX 50
|
5 756,68
|
-3,67
|
-0,06 %
|STOXX-Handel im Blick
|
22.12.2025 12:26:55
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 5 752,83 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,918 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent leichter bei 5 754,39 Punkten, nach 5 760,35 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 770,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 749,63 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 5 515,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 442,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 862,28 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,98 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. 4 540,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR), adidas (+ 0,70 Prozent auf 166,25 EUR), Eni (+ 0,63 Prozent auf 16,00 EUR) und Siemens (+ 0,53 Prozent auf 237,25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-0,70 Prozent auf 35,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 59,57 EUR), BASF (-0,37 Prozent auf 43,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 27,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,26 Prozent auf 46,56 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 786 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)