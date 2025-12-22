EURO STOXX 50

STOXX-Handel im Blick 22.12.2025 12:26:55

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag in der Verlustzone

Der Handel in Europa verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 5 752,83 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,918 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent leichter bei 5 754,39 Punkten, nach 5 760,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 770,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 749,63 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 5 515,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 442,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 862,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,98 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. 4 540,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR), adidas (+ 0,70 Prozent auf 166,25 EUR), Eni (+ 0,63 Prozent auf 16,00 EUR) und Siemens (+ 0,53 Prozent auf 237,25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-0,70 Prozent auf 35,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 59,57 EUR), BASF (-0,37 Prozent auf 43,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 27,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,26 Prozent auf 46,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 786 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

