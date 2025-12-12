Enel Aktie
|8,74EUR
|0,01EUR
|0,13%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet einen optimistischen Ausblick für die Ausschüttungen an die Anleger mit höheren Dividenden. Garridos absolute Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,72 €
|
Abst. Kursziel*:
11,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,02%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8,69
|-0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital