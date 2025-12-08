Enel Aktie
|8,79EUR
|0,04EUR
|0,47%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
08.12.2025 11:10:45
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel zwar von 8,50 auf 8,90 Euro angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Mangels Klarheit über die Kapitalallokation des Energiekonzerns warte er lieber erst einmal ab, schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitagnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,79 €
|
Abst. Kursziel*:
1,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
8,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,24%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)