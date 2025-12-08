Enel Aktie

8,79EUR 0,04EUR 0,47%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

08.12.2025 11:10:45

Enel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel zwar von 8,50 auf 8,90 Euro angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Mangels Klarheit über die Kapitalallokation des Energiekonzerns warte er lieber erst einmal ab, schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitagnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,79 € 		Abst. Kursziel*:
1,30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
8,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,24%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

