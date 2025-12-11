Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Arturo Murua erwartet sich vom Kapitalmarkttag des Versorgers im Februar mehr Klarheit hinsichtlich der Netzregulierung in Italien, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Zusätzliche Aktienrückkäufe hält er für wahrscheinlich./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8,65 €
Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
8,65 €
Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name::
Arturo Murua
KGV*:
-
