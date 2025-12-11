Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,00 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Enel dürfte der Investorentag im Februar neue Impulse liefern./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,65 €
|
Abst. Kursziel*:
7,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
