NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.