Enel Aktie
|8,67EUR
|-0,02EUR
|-0,23%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,64 €
|
Abst. Kursziel*:
2,96%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25