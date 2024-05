Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent auf 18 126,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 18 102,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 239,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der LUS-DAX 18 521,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 29.01.2024, mit 16 993,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.04.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 961,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,25 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 2,63 Prozent auf 44,03 EUR), RWE (+ 2,52 Prozent auf 33,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,73 Prozent auf 27,68 EUR), Siemens Energy (+ 1,46 Prozent auf 19,13 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,24 Prozent auf 96,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-8,64 Prozent auf 15,10 EUR), Porsche (-2,81 Prozent auf 87,28 EUR), Commerzbank (-2,59 Prozent auf 13,74 EUR), Continental (-2,46 Prozent auf 60,96 EUR) und SAP SE (-1,48 Prozent auf 171,42 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 28 836 533 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 203,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at