Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX mittags leichter

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,05 Prozent tiefer bei 25 807,79 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 244,319 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 25 823,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 25 932,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 768,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,534 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 057,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der MDAX mit 25 107,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der MDAX mit 29 179,03 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 3,84 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 5,86 Prozent auf 49,46 EUR), TeamViewer (+ 5,57 Prozent auf 14,41 EUR), EVOTEC SE (+ 3,54 Prozent auf 14,63 EUR), AIXTRON SE (+ 3,33 Prozent auf 33,86 EUR) und Delivery Hero (+ 3,17 Prozent auf 18,11 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,60 Prozent auf 1,89 EUR), Stabilus SE (-3,52 Prozent auf 64,45 EUR), Fraport (-3,01 Prozent auf 54,20 EUR), HelloFresh (-2,45 Prozent auf 13,33 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,95 Prozent auf 100,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 295 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,069 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,26 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

