Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Heute zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,52 Prozent tiefer bei 13 713,39 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 114,103 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,426 Prozent schwächer bei 13 726,41 Punkten in den Handel, nach 13 785,13 Punkten am Vortag.

Bei 13 773,64 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 692,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 796,32 Punkte. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 05.12.2023, einen Wert von 13 210,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 579,11 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,780 Prozent. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 1,78 Prozent auf 257,50 EUR), METRO (St) (+ 1,66 Prozent auf 5,22 EUR), Energiekontor (+ 1,37 Prozent auf 66,60 EUR), PNE (+ 1,34 Prozent auf 13,66 EUR) und Vossloh (+ 1,20 Prozent auf 42,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-10,36 Prozent auf 37,02 EUR), Kontron (-4,16 Prozent auf 20,72 EUR), INDUS (-3,79 Prozent auf 21,55 EUR), Ceconomy St (-3,35 Prozent auf 1,99 EUR) und AUTO1 (-3,18 Prozent auf 3,35 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 715 226 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 13,000 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. Im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

