Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Elmos Semiconductor-Investment 08.12.2025 10:04:39

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2024 wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,083 Elmos Semiconductor-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 101,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 529,41 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Bu