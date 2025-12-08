Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Investment
|
08.12.2025 10:04:39
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 08.12.2024 wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,083 Elmos Semiconductor-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 101,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 529,41 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
