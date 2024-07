Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,70 Prozent leichter bei 3 322,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,002 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,005 Prozent leichter bei 3 379,49 Punkten, nach 3 379,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 318,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 380,01 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 3 454,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 389,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der TecDAX mit 3 096,73 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,073 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 0,31 Prozent auf 65,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,22 Prozent auf 53,54 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,09 Prozent auf 44,82 EUR), PNE (-0,30 Prozent auf 13,48 EUR) und Siltronic (-0,46 Prozent auf 75,10 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-32,16 Prozent auf 16,20 EUR), SMA Solar (-4,63 Prozent auf 26,38 EUR), EVOTEC SE (-4,58 Prozent auf 9,39 EUR), AIXTRON SE (-4,56 Prozent auf 20,52 EUR) und Nemetschek SE (-2,88 Prozent auf 91,00 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 995 352 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,699 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

