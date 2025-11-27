TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PNE-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das PNE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 129,870 PNE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 9,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 288,31 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PNE belief sich zuletzt auf 744,58 Mio. Euro. Der PNE-Börsengang fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des PNE-Papiers lag damals bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at