Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:10 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,38 Prozent auf 7 964,95 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 995,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7 995,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 952,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 995,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 727,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 594,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Stand von 7 871,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 044,98 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell IMI (+ 1,76 Prozent auf 17,96 GBP), BAE Systems (+ 1,40 Prozent auf 13,37 GBP), easyJet (+ 1,29 Prozent auf 5,34 GBP), Prudential (+ 1,25 Prozent auf 7,15 GBP) und Phoenix Group (+ 1,19 Prozent auf 5,10 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-3,29 Prozent auf 6,02 GBP), BP (-2,76 Prozent auf 5,24 GBP), Centrica (-1,73 Prozent auf 1,31 GBP), Glencore (-1,54 Prozent auf 4,78 GBP) und Pershing Square (-1,27 Prozent auf 40,30 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 32 422 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,570 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at