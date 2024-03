Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,35 Prozent auf 7 613,42 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,380 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 640,33 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 640,33 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 641,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 611,94 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 612,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 489,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 947,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,40 Prozent. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Intertek (+ 4,65 Prozent auf 48,36 GBP), Fresnillo (+ 2,23 Prozent auf 4,87 GBP), Marks Spencer (+ 1,17 Prozent auf 2,33 GBP), Haleon (+ 0,88 Prozent auf 3,26 GBP) und GSK (+ 0,79 Prozent auf 16,81 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Ashtead (-6,46 Prozent auf 53,58 GBP), Antofagasta (-1,80 Prozent auf 18,05 GBP), Anglo American (-1,76 Prozent auf 16,72 GBP), Ocado Group (-1,62 Prozent auf 4,38 GBP) und Kingfisher (-1,59 Prozent auf 2,23 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3 108 144 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 187,545 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Phoenix Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,95 Prozent.

