Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus

Der CAC 40 fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent auf 8 104,06 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,180 Prozent leichter bei 8 097,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8 109,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 095,02 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 7 313,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,61 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 4 324 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,022 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. Im Index weist die Carrefour-Aktie mit 7,29 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at