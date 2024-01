Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Mit dem ATX Prime ging es am Donnerstag abwärts.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,63 Prozent leichter bei 1 709,99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 1 720,79 Punkte an der Kurstafel, nach 1 720,85 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 725,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 708,67 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 659,48 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 11.10.2023, einen Wert von 1 595,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 630,74 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit S IMMO (+ 2,02 Prozent auf 14,16 EUR), Semperit (+ 0,93 Prozent auf 15,16 EUR), Addiko Bank (+ 0,75 Prozent auf 13,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,69 Prozent auf 18,94 EUR) und PORR (+ 0,59 Prozent auf 13,68 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Frequentis (-4,12 Prozent auf 25,60 EUR), Marinomed Biotech (-3,47 Prozent auf 30,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 23,64 EUR), Palfinger (-1,81 Prozent auf 24,35 EUR) und Vienna Insurance (-1,67 Prozent auf 26,45 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 478 275 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 30,034 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

