SDAX aktuell: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der Handel in Frankfurt verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Letztendlich schloss der SDAX am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 13 867,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,555 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,212 Prozent auf 13 851,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 881,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 905,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 804,80 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der SDAX lag vor einem Monat, am 19.02.2024, bei 13 813,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 732,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 773,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,337 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Amadeus FiRe (+ 7,91 Prozent auf 120,00 EUR), Hypoport SE (+ 3,12 Prozent auf 224,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,15 Prozent auf 18,08 EUR), JOST Werke (+ 1,97 Prozent auf 49,25 EUR) und AUTO1 (+ 1,94 Prozent auf 4,14 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen DEUTZ (-10,63 Prozent auf 5,22 EUR), Elmos Semiconductor (-4,43 Prozent auf 71,20 EUR), pbb (-4,10 Prozent auf 4,17 EUR), Ceconomy St (-3,08 Prozent auf 1,76 EUR) und flatexDEGIRO (-1,92 Prozent auf 9,58 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 478 311 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at