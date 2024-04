SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der SDAX verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag gibt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,32 Prozent auf 14 161,91 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 117,430 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,134 Prozent auf 14 188,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 207,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 161,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 188,53 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.03.2024, lag der SDAX noch bei 14 092,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 711,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 607,84 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,47 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Varta (+ 3,09 Prozent auf 9,17 EUR), CEWE Stiftung (+ 1,30 Prozent auf 101,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 242,00 EUR), Mutares (+ 0,98 Prozent auf 41,05 EUR) und STRATEC SE (+ 0,96 Prozent auf 41,90 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen DWS Group GmbH (-2,44 Prozent auf 40,00 EUR), AUTO1 (-1,61 Prozent auf 4,65 EUR), Dermapharm (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,56 Prozent auf 0,89 EUR) und Drägerwerk (-1,29 Prozent auf 49,65 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 159 455 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,68 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at