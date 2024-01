SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags in Grün

Um 12:10 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent auf 13 512,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,826 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 435,47 Zählern und damit 0,039 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 440,68 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 435,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 526,02 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 3,66 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 071,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, stand der SDAX noch bei 12 564,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 408,00 Punkten auf.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,63 Prozent auf 40,58 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,50 Prozent auf 32,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,30 Prozent auf 26,65 EUR), Mutares (+ 2,22 Prozent auf 34,55 EUR) und adesso SE (+ 1,92 Prozent auf 106,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ADTRAN (-3,90 Prozent auf 7,14 USD), thyssenkrupp nucera (-2,84 Prozent auf 16,07 EUR), PVA TePla (-1,33 Prozent auf 18,60 EUR), Drägerwerk (-1,17 Prozent auf 50,70 EUR) und NORMA Group SE (-1,02 Prozent auf 15,54 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 253 771 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 10,580 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX weist die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

