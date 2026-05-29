BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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29.05.2026 06:00:29
Several BP shareholders found ousted chair ‘challenging’
Several large investors say it was hard to arrange meetings with Albert Manifold before his removal from oil majorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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