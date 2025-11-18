SFC Energy Aktie

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

Unsicherheiten 18.11.2025 08:00:39

SFC Energy-Aktie: Pessimistischer beim Ausblick

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy blickt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen noch etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr als bisher.

Der Umsatz dürfte nun am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spanne von 146,5 bis 161 Millionen Euro landen, hieß es am Dienstag vom SDAX-Unternehmen in Brunnthal. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stellt der Vorstand die Anleger auf die untere Hälfte von 13 bis 19 Millionen Euro ein.

Zwar erwartet das Unternehmen im Rest des Jahres dank eines hohen Auftragseingangs im dritten Quartal eine spürbare Verbesserung gegenüber den vergangenen beiden Quartalen. Allerdings berücksichtige die Prognose auch die anhaltenden Unsicherheiten in wesentlichen Märkten und Verzögerungen bei internationalen Vergaben im Rüstungsbereich. Ende Juli bereits hatte SFC Energy die ursprüngliche Prognose gesenkt.

In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 102,7 Millionen Euro zurück, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 41 Prozent auf 10,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

/men/mis

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

