SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
|Unsicherheiten
|
18.11.2025 08:00:39
SFC Energy-Aktie: Pessimistischer beim Ausblick
Zwar erwartet das Unternehmen im Rest des Jahres dank eines hohen Auftragseingangs im dritten Quartal eine spürbare Verbesserung gegenüber den vergangenen beiden Quartalen. Allerdings berücksichtige die Prognose auch die anhaltenden Unsicherheiten in wesentlichen Märkten und Verzögerungen bei internationalen Vergaben im Rüstungsbereich. Ende Juli bereits hatte SFC Energy die ursprüngliche Prognose gesenkt.
In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 102,7 Millionen Euro zurück, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 41 Prozent auf 10,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
/men/mis
BRUNNTHAL (dpa-AFX)
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|SFC Energy AG
|12,50
|-7,54%