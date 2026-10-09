Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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09.10.2026 19:41:53
Shell, Chevron, BP Pull Crews as Hurricane Isaias Barrels Toward Gulf Coast Refineries
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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09.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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09.10.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
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09.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
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08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,85
|0,12%
|BP plc (Spons. ADRS)
|41,10
|-0,48%
|Chevron Corp.
|188,96
|0,17%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|21 320,00
|3,09%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,78
|0,36%
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