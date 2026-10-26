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Kursentwicklung 26.10.2026 12:27:01

Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 performt am Montag positiv.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,44 Prozent auf 10 737,48 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,232 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10 690,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 690,36 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 689,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 748,80 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 695,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 10 736,23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 9 645,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 9,69 Prozent auf 50,35 GBP), Babcock International (+ 3,92 Prozent auf 9,76 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,41 Prozent auf 166,60 USD), Melrose Industries (+ 3,27 Prozent auf 4,67 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 3,22 Prozent auf 4,07 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Experian (-2,40 Prozent auf 30,33 GBP), BP (-2,14 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,64 Prozent auf 39,67 GBP), SSE (-1,47 Prozent auf 24,85 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,93 Prozent auf 94,22 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 066 995 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,121 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Babcock International 11,80 5,26% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 1,40% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,92 0,51% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,48 -1,64% BP plc (British Petrol)
Computacenter PLC 61,00 11,93% Computacenter PLC
Experian PLC 35,60 -3,78% Experian PLC
HSBC Holdings plc 16,37 1,45% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 148,65 3,01% InterContinental Hotels Group plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,88 3,24% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1,22 2,26% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 111,20 -2,03% London Stock Exchange (LSE)
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,64 4,37% Melrose Industries PLC Registered Shs
Shell (ex Royal Dutch Shell) 47,50 -1,44% Shell (ex Royal Dutch Shell)
SSE Plc 29,70 -1,33% SSE Plc

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FTSE 100 10 740,52 0,47%

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