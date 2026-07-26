Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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26.07.2026 13:23:00
Should You Avoid Netflix Stock, Even at a 52-Week Low?
Netflix (NASDAQ: NFLX) stock is down 40% over the last year, just 8% above the recent 52-week low of $65.10. Each of the last five earnings reports was followed by deep price drops over the next couple of days. And investors aren't quietly walking away. They are running for the exits, as average trading volumes have spiked in recent weeks.The wisdom of the crowd says "stay away from Netflix stock." Is that good advice, or is Netflix actually a good buy right now?Netflix investors are concerned about slowing revenue growth, stagnant viewing-hours metrics, the departure of co-founder Reed Hastings, and fewer engagement reports. The unpredictable economy isn't helping, and the next report will surely show a significant financial impact from July's FIFA World Cup. Netflix highlighted the tournament as a competitive challenge in the Q2 report, and the footballers sure put on a show.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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