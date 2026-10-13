Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.10.2026 17:52:00
Should You Buy Amazon Stock Before October Ends?
Amazon's (NASDAQ: AMZN) fall sales event came and went last week. There could be one lingering Prime Big Deal Days opportunity worth exploring: Amazon stock itself.
Shares of the leading online retailer have declined 10% since peaking two months ago. Concerns about Amazon's surging capital expenditures in support of AI and a rotation out of consumer tech stocks have weighed on the bellwether's momentum. The downticks aren't a problem. They're an opportunity.
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