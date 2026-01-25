Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 18:45:00

Should You Buy Microsoft Stock Before Jan. 28?

Earnings season is near, and it's time to start looking at what stocks could be primed for a big move following earnings announcements. One stock that has fared poorly since its last announcement is Microsoft (NASDAQ: MSFT). Since it announced fiscal 2026 first-quarter earnings (ending Sept. 30) on Oct. 29, its stock price has declined nearly 14%. It's rare to see a big tech company as successful as Microsoft be down so much from its recent highs, but that could open up a buying opportunity for long-term investors. Microsoft announces fiscal 2026 Q2 earnings (ending Dec. 31) on Jan. 28.Is now the time to buy, or should long-term investors wait until after? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten