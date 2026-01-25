Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.01.2026 18:45:00
Should You Buy Microsoft Stock Before Jan. 28?
Earnings season is near, and it's time to start looking at what stocks could be primed for a big move following earnings announcements. One stock that has fared poorly since its last announcement is Microsoft (NASDAQ: MSFT). Since it announced fiscal 2026 first-quarter earnings (ending Sept. 30) on Oct. 29, its stock price has declined nearly 14%. It's rare to see a big tech company as successful as Microsoft be down so much from its recent highs, but that could open up a buying opportunity for long-term investors. Microsoft announces fiscal 2026 Q2 earnings (ending Dec. 31) on Jan. 28.Is now the time to buy, or should long-term investors wait until after? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)