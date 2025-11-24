Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
24.11.2025 18:20:00
Should You Buy Netflix Before 2026?
Should You Buy Netflix Before 2026?

Netflix's (NASDAQ: NFLX) stock performance certainly has momentum on its side. Share prices are up 17% this year (as of Nov. 22), outpacing the broader market. The business continues to post strong financial results. This makes it easy for investors to remain bullish.And yet, despite that bullish take, the streaming stock currently trades 22% off its early July 2025 peak. Should you buy Netflix stock before the calendar turns to 2026?
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
