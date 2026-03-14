Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.03.2026 07:42:00
Should You Buy Tesla While It's Below $400?
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock is trading at just shy of $400 at the time of writing, representing a high single-digit decline year to date. The fall in the stock is understandable, given the lack of recent newsflow on its robotaxi rollout or even on its efforts to get full self-driving (FSD) software approved for public use in Europe in 2026. That said, is the dip a buying opportunity or the start of a more extended decline?It's natural for investors to focus on the company's electric vehicle sales, and they are obviously a key reason to buy the stock. But the reality is that no one is buying the stock trading at 248 times its free cash flow (FCF) for what it is now, rather than what it could become in the future. That near-term future is robotaxis and later, Optimus robots.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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