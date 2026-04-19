Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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19.04.2026 18:15:00
Should You Buy the Netflix Dip?
Netflix (NASDAQ: NFLX) delivered a strong first quarter, but the market was not happy about it. There seemed to be a disconnect between the numbers the streaming service presented and how investors ultimately feel about the forward guidance.This led to the stock price plunging 10% on Friday, April 17. Long-term investors should see this sudden dip as a solid entry point into a company that's steadily expanding globally, rather than a warning sign of future weakness. Investors who were upset with the lukewarm forward outlook are missing a bigger point. Netflix has a massive opportunity outside of the United States. The streamer has penetrated less than 45% of the total addressable market, leaving plenty of eyeballs to capture through subscriptions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Netflix Inc.
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