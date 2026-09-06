Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
06.09.2026 21:33:00
Should You Forget SpaceX (SPCX) Stock?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), commonly referred to as SpaceX, got an initial share price bounce when it IPO'd due to enthusiasm about what it might do over the years to come -- such as building orbital data centers. It's also an Elon Musk company, which draws a lot of interest. (Tesla has averaged annual gains of 39% over the past decade.)You might be wondering whether you should buy shares yourself or just forget about it.I myself am forgetting about it, but every investor is different, so it's worth learning more and making your own decision. Here are some considerations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
13:03
|European SpaceX rival launches rocket into orbit (Financial Times)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 445 Dollar (dpa-AFX)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|304,80
|-5,90%
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