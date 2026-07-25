Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.07.2026 13:39:00
Should You Forget SpaceX Stock?
Down 15% from June's initial public offering price and more than 30% below its post-IPO peak, it's safe to say many investors are more than a little disappointed in Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) -- you know it better as SpaceX -- shares so far.So now what? Is it worth buying or continuing to hold at its current price? Or, should investors take the recent weakness at face value and throw in towel on this ticker?Maybe something in between.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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