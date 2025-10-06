Siemens Energy-Aktie: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Die Aktie von Siemens Energy setzt ihre Aufwärtsbewegung fort. Analysten sehen weiteres Potenzial, während die Nachfrage nach Energielösungen des Konzerns kräftig steigt.

• Siemens Energy-Aktie mit deutlichen Gewinnen in mehreren Handelstagen• Analysten heben Kursziele an und sehen weiteres Aufwärtspotenzial• Starke Nachfrage nach Energielösungen stärkt fundamentale Basis

Siemens Energy-Aktie hält an Aufwärtstrend fest

Mehr als 112 Prozent hat die Siemens Energy-Aktie in diesem Jahr bereits an Wert zulegen können. Auf Sicht der vergangenen fünf Tage steht immerhin ein Kursplus von fast acht Prozent via XETRA an der Tafel. Und auch am heutigen Montag, zum Start in eine neue Handelswoche, geht es zeitweise um weitere 2,5 Prozent hoch auf 108,70 Euro. Die Siemens Energy-Aktie konnte damit bereits mehrere Tage in Folge Gewinne verbuchen und damit das Vertrauen vieler Anleger zurückgewinnen. Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase und Sorgen um das Geschäft mit Windkraftanlagen hat sich das Papier wieder stabilisiert.

Gestützt wird die solide Performance insbesondere durch eine breite Nachfrage, die die Aktie über wichtige Widerstandsmarken hinausträgt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Mehrere Banken, darunter etwa Berenberg oder auch Goldman Sachs, haben ihre Einschätzungen zuletzt angepasst und die Kursziele für Siemens Energy nach oben korrigiert. Besonders positiv wird die starke Auftragslage im Bereich Energietechnik bewertet, die dem Konzern langfristig stabile Einnahmen sichern könnte. Laut Experten spiegelt die aktuelle Bewertung noch nicht das volle Potenzial der laufenden Transformation wider.

Fundamentale Nachfrage stärkt die Aktie

Neben den Einschätzungen von Analysten untermauert auch die operative Entwicklung den jüngsten Aufwärtstrend. Siemens Energy profitiert von einer steigenden Nachfrage nach Lösungen zur Energiewende , darunter Netzstabilisierung und grüne Technologien. Damit erhält die Aktie zusätzlichen Rückenwind - doch ob die Rally von Dauer ist, hängt nun von der weiteren Geschäftsentwicklung und globalen Marktbedingungen ab.

Redaktion finanzen.at